Телеовощи. Выпуск 302: Современный павлин

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:34 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:08 —
|Новости
|01:13:25 —
|Отвечаем на вопросы
|01:35:12 —
|«Невероятное» (Unbelievable) — 1x01—08 (премьера)
|01:54:53 —
|«Отмена» (Undone) — 1x01—04 (премьера)
|02:05:42 —
|«Утиные истории» — 2x24 (финал сезона)
|02:19:26 —
|«Вавилон 5» — 1x08 (впечатления Юры)
|02:25:08 —
|«Лексс» — 2x07 (впечатления Юры и Льва)
|02:34:26 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x18 (впечатления Льва)
|02:43:47 —
|«Почему женщины убивают» — 1x05
|02:53:55 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:03 —
|«Крайний космос» — 2x11—12
|08:32 —
|«Самый громкий голос» — 1x01—07
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