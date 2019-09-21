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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
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Работа над сценарием второго сезона «Ведьмака» уже началась

Слухи о возможном неофициальном продлении «Ведьмака» появились ещё в конце прошлого года, и недавно получили дополнительную порцию информационной подпитки. Сайт Redanian Intelligence, пристально следящий за буднями творческого коллектива «Ведьмака», пробежался по соцсетям авторской команды сериала и пришёл к заключению, что работа над сценарием второго сезона фэнтези-саги о знаменитом охотнике на чудовищ идёт полным ходом.

Основная часть сценарной группы первого сезона вернулась к продолжению почти в полном составе и публикует записи о трудовых буднях или, как минимум, отмечается в них. Если верить порталу, над текстом работают авторы первого сезона Деклан Де Барра, Бо Демайо, Хэйли Холл, Снеха Курс, а также новичок Рэй Бенджамин.

Шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич, до сих пор присматривавшая в Лондоне за монтажом и остальными деталями постпродакшена, активно лайкает посты своих коллег, что только убеждает Redanian Intelligence в точности своих выводов.

Так или иначе, официально судьба сериала вряд ли решится до его премьеры, предположительно запланированной на 17 декабря. Но, кто знает, возможно, Netflix нас удивит.

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Ведьмак
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