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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Довели: Шон Бин отказывается умирать в фильмах

Какими бы прекрасными не были мемы про Шона Бина («Властелин колец:Братство кольца», «Игра престолов») и продолжительности жизни его персонажей, самому актёру они, похоже, надоели. Теперь он буквально отказывается умирать в фильмах:

Я отметаю такие роли. Я сказал: «Они [зрители] знают, что мой герой умрёт, потому что его играю я». Я должен был положить этому конец и начать выживать, иначе всё становилось слишком предсказуемым.

 
Шон Бин, слишком стар для этого дерьма

И мы не можем его винить — за всё свою карьеру он «погибал» на экране самыми изощрёнными способами 21 раз! И, по собственным словам актёра, давно с этим смирился, но всё изменила «Игра престолов», оставившая неизлечимые шрамы не только зрителям:

Они предельно ясно дали мне понять, что мой персонаж умрёт, и я подумал: «Отлично. Я не хочу застрять в одном из этих сериалов, которые длятся семь лет». Но теперь я бы предпочёл застрять там!

Что ж, посмотрим, изменят ли что-то слова актёра, и удастся ли его героям каждый раз отделываться лёгким испугом.

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Игра престолов
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