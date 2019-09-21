The CW готовит женскую копию «Сверхъестественного» на смену уходящему сериалу

15 сезонов «Сверхъестественное» было оплотом стабильности телеканала The CW, но вот дорога заканчивается, а на смену нет ни единого проекта аналогичного масштаба. В отчаянной попытке заполнить пробел канал заказал разработку мистической драмы «Архив» (The Archived) по мотивам одноимённой книжной серии Виктории Шваб.

Шоураннер Дженни Снайдер Урмен «Зачарованные» и сценарист Лиз Щудло («Девственница Джейн») адаптируют романы «Архив» и «Ключи от всех дверей» под ни на что не похожий сюжет: Бекс, старшая дочь в семье охотников на призраков, всю жизнь готовилась к тому дню, когда сможет взять в свои руки семейное дело и стать Избранной. Но после смерти отца передающийся по наследству дар внезапно просыпается в её младшей сестре, и теперь девушкам предстоит найти общий язык, научиться работать вместе и спасти мир.

Новость о сериале про сестёр-охотниц вызвала бунт на корабле фанатов братьев Винчестеров, оскорблённых таким решением после отказа телеканала год назад от спин-оффа «Сверхъестественного» «Блудные сёстры» (Wayward Sisters). Проекту о любимых многими героинях — шерифах Миллз и Хэнскам — не дали ходу, сказав, что для женщин-охотниц нет аудитории. Что ж, теперь, видимо, аудитория нашлась.

Снайдер и Щудло выступят исполнительными продюсерами проекта наряду с Джоанной Кляйн. Производством займётся CBS Television Studios.