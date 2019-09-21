 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Сериал о звёздах женского рестлинга «Блеск» завершится четвёртым сезоном Создатель «Мистера Робота» готовит сериал по миру «Звёздного крейсера „Галактики“» «Игра престолов» отхватила награды за «Колокола» и «Долгую ночь» на церемонии награждения Creative Arts Emmy Awards «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» может получить многосерийный спин-офф на Disney+ Кен Ватанабе записался в криминальный триллер «Полиция Токио: Отдел нравов»
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

The CW готовит женскую копию «Сверхъестественного» на смену уходящему сериалу

15 сезонов «Сверхъестественное» было оплотом стабильности телеканала The CW, но вот дорога заканчивается, а на смену нет ни единого проекта аналогичного масштаба. В отчаянной попытке заполнить пробел канал заказал разработку мистической драмы «Архив» (The Archived) по мотивам одноимённой книжной серии Виктории Шваб.

Шоураннер Дженни Снайдер Урмен «Зачарованные» и сценарист Лиз Щудло («Девственница Джейн») адаптируют романы «Архив» и «Ключи от всех дверей» под ни на что не похожий сюжет: Бекс, старшая дочь в семье охотников на призраков, всю жизнь готовилась к тому дню, когда сможет взять в свои руки семейное дело и стать Избранной. Но после смерти отца передающийся по наследству дар внезапно просыпается в её младшей сестре, и теперь девушкам предстоит найти общий язык, научиться работать вместе и спасти мир.

Новость о сериале про сестёр-охотниц вызвала бунт на корабле фанатов братьев Винчестеров, оскорблённых таким решением после отказа телеканала год назад от спин-оффа «Сверхъестественного» «Блудные сёстры» (Wayward Sisters). Проекту о любимых многими героинях — шерифах Миллз и Хэнскам — не дали ходу, сказав, что для женщин-охотниц нет аудитории. Что ж, теперь, видимо, аудитория нашлась.

Снайдер и Щудло выступят исполнительными продюсерами проекта наряду с Джоанной Кляйн. Производством займётся CBS Television Studios.

2 Обсудить
Темы
 
Сверхъестественное Архив
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
The CW готовит женскую копию «Сверхъестественного» на смену уходящему сериалу

Тоже интересно

 
Кино Марк Хэмилл сравнил съёмки в «Звёздных войнах: Эпизоде IX» с работой в ЦРУ
 
КиноИгры «Лара Крофт» — первые кадры и описание сюжета
 
Кино Кинотеатрам — Бой!
 
Кино Названы самые «прибыльные» и самые «переоценённые» звёзды Голливуда
 
Кино «Крым» — трейлер
 
Кино «Тор: Рагнарёк» — полное описание сюжета
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
17:00КГ играет: Phoenix Wright: Ace Attorney, часть 7
 
СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в сентябре

22 ВсТелеовощи (видео)
22 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт21:45ЕВА (трансляция)
25 СрНоль кадров в секунду (аудио)
25 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
27 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 371: Фильмы для школьников и ремейк «Без лица»
 
8Ноль кадров в секунду – 282: Ванга-Говнанга
 
6ЕВА – 338: Реализм против адекватности
 
7Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
 
13Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
12Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
10ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Nintendo подогревает интерес к скорому запуску Mario Kart Tour красивыми рекламными роликамиНазваны лучшие игры XXI века по версии издания The GuardianНастоящим хардкорщикам предложили испытать свои силы в Code VeinRocket League резко подорожала в российском сегменте SteamНа Switch вышла демка Ori and The Blind Forest - появился геймплей, сравнение версий и тестирование скорости работы игры
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru