«Хранители» — официальный постер с главной героиней Анджелой Абар

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился свежий официальный постер «Хранителей» Дэймона Линделофа с одним из главных персонажей истории — детективом полиции из Оклахомы Анджелой Абар в исполнении Реджины Кинг. Она также известна как замаскированная героиня Сестра Ночь.

Авторский сиквел культового графического романа Алана Мура посвящён событиям, которые разворачиваются в альтернативных США спустя 30 лет после произошедшего в финале. Обстановка в стране напряжённая: интернет и мобильная связь под запретом, по улицам бродят вооружённые расисты, а полиции приходится прятаться под масками.

Помимо Кинг в сериале снимаются Джереми Айронс, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Джеймс Волк, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.

Премьера сериала состоится на кабельном канале HBO 20 октября