«Искатели истины» — первые кадры из британского комедийного хоррора

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon опубликовал первые кадры комедийного ужастика «Искатели истины» с Ником Фростом и Саймоного Пеггом. Правда, последнего на снимках пока не видно, зато представлены другие участники актёрского состава.

Гас (Фрост) и Дэйв (Пегг) решают исследовать и снимать на видео различную паранормальную активность по всей Великобритании. Прихватив с собой самодельные приборы для обнаружения потусторонних сущностей, современные охотники за привидениями наведаются в кишащие призраками церкви, подземные бункеры и заброшенные лечебницы, а позже поделятся видеоотчётами о своих экспедициях в сети. Чем дальше, тем опаснее будут их исследования, и вскоре приятелям придётся иметь дело с масштабным заговором, угрожающим всему человечеству.

В сериале также снимаются Эмма Дарси, Самсон Каё и Джулиан Бэррэтт.

Фрост, Пегг и Майлзом Кетли выступают создателями сериала, в производстве участвует их общая студия Stolen Picture. Съёмки восьмисерийного проекта стартовали в этом месяце.