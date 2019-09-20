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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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«Искатели истины» — первые кадры из британского комедийного хоррора

Потоковый сервис Amazon опубликовал первые кадры комедийного ужастика «Искатели истины» с Ником Фростом и Саймоного Пеггом. Правда, последнего на снимках пока не видно, зато представлены другие участники актёрского состава.

Гас (Фрост) и Дэйв (Пегг) решают исследовать и снимать на видео различную паранормальную активность по всей Великобритании. Прихватив с собой самодельные приборы для обнаружения потусторонних сущностей, современные охотники за привидениями наведаются в кишащие призраками церкви, подземные бункеры и заброшенные лечебницы, а позже поделятся видеоотчётами о своих экспедициях в сети. Чем дальше, тем опаснее будут их исследования, и вскоре приятелям придётся иметь дело с масштабным заговором, угрожающим всему человечеству.

В сериале также снимаются Эмма Дарси, Самсон Каё и Джулиан Бэррэтт.

Фрост, Пегг и Майлзом Кетли выступают создателями сериала, в производстве участвует их общая студия Stolen Picture. Съёмки восьмисерийного проекта стартовали в этом месяце.

Кадры из сериала «Искатели истины» Кадры из сериала «Искатели истины» Кадры из сериала «Искатели истины»
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