Снова вместе: звёзды «Теории большого взрыва» поработают над ремейком «Миранды»

Больше чем просто коллеги по «Теории большого взрыва» Джим Парсонс и Майем Биалик решили вновь объединить усилия и вместе поработать над новым многообещающим проектом с закадровым смехом — комедией «Карла», в жесточайшей конкурентной борьбе доставшейся телеканалу FOX. Но вот на экране воссоединение не состоится — Биалик исполнит титульную роль, в то время как Парсонс выступит исполнительным продюсером.

Навеки Эми Фара Фаулер не собирается выходить из облюбованного амплуа и сыграет саму себя 39-летнюю женщину, которая каждый день сражается с обществом и собственной матерью в попытках доказать, что можно не иметь всего желаемого, и при этом быть счастливой. Потому-то она тратит все деньги, отложенные родителям на её гипотетическую свадьбу, и покупает кошачье кафе в Луисвилле (Кентукки).

Если вам показалось, что всё это неуловимо напоминает одну из самых высокооценённых комедий BBC последнего десятилетия «Миранда», то вам не показалось. Именно она ляжет в основу сериала, а сама его создательница Миранда Харт выступит исполнительным продюсером наравне с Парсонсом и Биалик. Над сценарием работает Дарлен Хант.

Тем временем, у телеканала большие планы на свой новый проект с «сильной женской точкой зрения», которая, по мнению президента FOX Майкла Торна, станет его главной отличительной чертой:

«Карла» от Дарлен Хант — это проект с огромным потенциалом, который может стать центральным в нашей комедийной линейке — и Джим Парсонс с Майем Биалик, очевидно, ключевая часть этого уравнения.

Премьера потенциального хита намечена на осень следующего года.