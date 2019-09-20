Сериал о звёздах женского рестлинга «Блеск» завершится четвёртым сезоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийная ретро-драмеди «Блеск» от авторов «Оранжевого — хита сезона» Дженджи Коэн и Тары Херрманн заработала продление на четвёртый сезон. Стриминговый сервис Netflix объявил будущий сезон последним, а значит, у сценаристов есть возможность грамотно завершить историю.

Сериал, вдохновлённый выступлениями женской лиги рестлинга Gorgeous Ladies Of Wrestling (G.L.O.W.) из 80-х, рассказывает о группе стремящихся к самореализации женщин во главе с безработной актрисой Рут Уайлдер (Элисон Бри), связавшей свою жизнь с дамским рестлинг-шоу.

Сценаристы и шоураннеры Лиз Флэхайв («Родина») и Карли Менш («Косяки») остаются на своём посту, чтобы обеспечить сериал достойной концовкой, которую зрители увидят в следующем году.