«Корона» — тизер третьего сезона с оскароносной Оливией Колман

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал тизер третьего сезона «Короны», посвящённый неумолимому ходу времени. В продолжении эстафету у молодой версии королевы Клэр Фой приняла Оливия Колман, которая сыграет Елизавету II в её зрелые годы.

Третий сезон исторической драмы Питера Моргана охватит события «эры Вильсона». Впервые Гарольд Вильсон занял пост премьер-министра Великобритании в 1964 году. Это время взлёта The Beatles, победы страны в Чемпионате мира по футболу, а также глобальных перемен в мире, стране и обществе, к которым королевской семье придётся волей-неволей приспосабливаться.

В актёрский состав третьего сезона также входят Тобайас Мензис (принц Филипп), Хелена Бонем Картер (принцесса Маргарет), Бен Дэниелс (лорд Сноудон) и Джиллиан Андерсон (Маргарет Тэтчер).

Продолжение выходит на экраны 17 ноября.