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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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«Калейдоскоп ужасов» — новый жуткий трейлер хоррор-антологии

Тематический потоковый сервис Shadder выкатил второй трейлер многосерийной антологии «Калейдоскоп ужасов» по культовому полнометражному фильму 1982 года от Джорджа Ромеро и Стивена Кинга. Премьера первого сезона запланирована на 26 сентября.

За современную телеверсию известного хоррора отвечает Грег Никотеро («Ходячие мертвецы»), чья компания KNB EFX Group занимается гримом и созданием жутких существ для проекта. Первый сезон представляет собой сборник из 12 страшных историй.

В сериале снимаются Джеффри Комбс, Тобин Белл, Джанкарло Эспозито, Дэвид Аркетт, Брюс Дэвидсон, Дэна Гулд, Триша Хелфер, Диджей Куоллс и другие. Отдельные эпизоды срежиссировали Том Савини, Роб Шраб и Джон Харрисон.

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