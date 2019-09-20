«Калейдоскоп ужасов» — новый жуткий трейлер хоррор-антологии

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Тематический потоковый сервис Shadder выкатил второй трейлер многосерийной антологии «Калейдоскоп ужасов» по культовому полнометражному фильму 1982 года от Джорджа Ромеро и Стивена Кинга. Премьера первого сезона запланирована на 26 сентября.

За современную телеверсию известного хоррора отвечает Грег Никотеро («Ходячие мертвецы»), чья компания KNB EFX Group занимается гримом и созданием жутких существ для проекта. Первый сезон представляет собой сборник из 12 страшных историй.

В сериале снимаются Джеффри Комбс, Тобин Белл, Джанкарло Эспозито, Дэвид Аркетт, Брюс Дэвидсон, Дэна Гулд, Триша Хелфер, Диджей Куоллс и другие. Отдельные эпизоды срежиссировали Том Савини, Роб Шраб и Джон Харрисон.