Детектив Роза Диас из комедии «Бруклин 9-9» мечтает сыграть Женщину-Халка в сериале Marvel Studios

После распространившихся слухов о том, что титульную героиню в будущем мини-сериале Marvel Studios «Женщина-Халк» могут сыграть Ронда Роузи или Розарио Доусон, интернет-пользователи стали выдвигать собственных фаворитов на главную роль. Одной из кандидатур оказалась Стефани Беатрис, очень убедительно сыгравшая крутую полицейскую Розу Диас в комедии «Бруклин 9-9».

В недавней беседе с изданием EW актриса, осведомлённая о голосующей за неё интернет-публике, призналась, что польщена и была бы счастлива появиться в сериале.

Да я бы всё отдала, чтобы сыграть эту роль! Я очень польщена. [Жещина-Халк] — один из лучших персонажей во вселенной Marvel. Я даже усилила свои тренировки с тех пор, как прочитала парочку постов [про фанатский кастинг]. Стефани Беатрис, во всеоружии

Супергеройский экшен про зеленокожую богатыршу Дженнифер Уолтерс, приходящуюся кузиной небезызвестному Брюсу Беннеру, будет показывать стриминговый сервис Disney+, но когда это случится, пока неизвестно.