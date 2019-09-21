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Лоис Лейн из «Тайн Смолвиля» появится в кроссовере The CW «Кризис на бесконечных землях»

Прекрасная половина «Тайн Смолвиля» Эрика Дюранс снова сыграет роль любимой журналистки Супермена Лоис Лейн в кроссовере вселенной «Стрелы» на канале The CW. Актриса вновь составит компанию Тому Уэллингу, который воплотит образ Кларка Кента из того же сериала.

В глобальном замесе «Кризис на бесконечных землях», основанном на одноимённой линейке комиксов DC, герои встретятся сами с собой из параллельных миров. К персонажам «Стрелы», «Флэша», «Супергёрл», «Легенд завтрашнего дня» и «Бэтвумен» примкнут герои «Смолвиля» (Дюранс и Уэллинг), «Возвращения Супермена» (Брэндон Рут), «Чёрной молнии» (Кресс Уильямс), а также Бэтмен и Робин (Кевин Конрой и Берт Уорд). Некоторые из них не переживут этот кроссовер (особенно рассчитывают на Оливера Куина).

Казуса добавит тот факт, что Брэндон Рут уже играет Атома, а Дюранс — криптонианскую мать Супергёрл в том же «Стреловёрсе». Всего же на экране сойдутся три Супермена и две его пассии. Мы узнаем, как шли дела у пары из «Смолвиля» последние 10 лет, а Лоис и Кларк из «Супергёрл» (Битси Таллок и Тайлер Хэклин) прибудут с новорождённым ребёнком.

Не хватает только свести Майкла Розенбаума с местным Лексом Лютером (Джон Крайер).

Событие пройдёт с 9 декабря 2019 по 15 января 2020 года.

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Стрела Тайны Смолвиля
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