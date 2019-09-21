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«Академия Амбрелла» — первые фото со съёмок второго сезона

Второго сезона «Академии Амбрелла» ждать как минимум ещё несколько месяцев, но благодаря исполнителю роли Номера Шесть Джастину Х. Мину можно посмотреть на полюбившихся героев уже сейчас — прямо на съёмочной площадке. На фото успели засветиться Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Дэвид Кастаньеда, Кейт Уолш и Джордан Клэр Роббинс:

Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла»

Помимо вышеназванных к своих ролям уже точно вернутся Эллен Пейдж, Том Хоппер и Эмми Рэвер-Лэмпман. Что до Мэри Джей Блайдж, Камерона Бриттона, Адама Годли, Колма Фиора и Шейлы Маккарти, то тут всё не столь однозначно.

Ставший подлинным открытием минувшего телесезона сериал рассказывает о некогда развалившейся команде юных супергероев «Академия Амбрелла», вновь объединившихся для выяснения тайны гибели их приёмного отца — основателя Академии — и предотвращения неминуемого апокалипсиса.

Дата выхода второго сезона пока не объявлена.

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