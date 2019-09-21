«Игра престолов», «Чернобыль» и «Удивительная миссис Мейзел» — зрители выбрали собственных фаворитов «Эмми 2019»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

До официальной церемонии награждения «Эмми» осталось всего ничего, и различные издания публикуют прогнозы результатов голосования профессионального жюри. Впрочем, у зрителей есть собственное мнение насчёт того, кто должен получить заветные статуэтки в этом году.

Портал TV Inside сообщает, что на правах эксклюзивности известный сайт Rotten Tomatoes раскрыл ему результаты собственного онлайн-опроса, проведённого среди пользователей. Зрителям предложили угадать, кому из претендентов в основных категориях достанется премия, и сказать, кого они сами видят победителями. Как выяснилось, зрители считают, что в большинстве случаев их желания совпадут с действительностью.

«Эмми» в категории «лучший драматический сериал» получит / «Эмми» вы бы отдали:

«Эмми» в категории «лучший комедийный сериал» получит / «Эмми» вы бы отдали:

«Эмми» в категории «лучший мини-сериал» получит / «Эмми» вы бы отдали:

«Эмми» в категории «лучшая актриса в драматическом сериале» получит / «Эмми» вы бы отдали:

«Эмми» в категории «лучший актёр в драматическом сериале» получит / «Эмми» вы бы отдали:

Кит Харингтон, «Игра престолов» / Кит Харингтон, «Игра престолов», Майло Вентимилья и Стерлинг К. Браун, «Это мы» (лидеры среди голосовавших женщин), а также Джейсон Бейтман, «Озарк» (лидер среди голосовавших мужчин)

Дальше приводятся лишь данные о желаемых победителях.

«Эмми» в категории «лучший актёр в комедийном сериале» вы бы присудили:

Тед Дэнсон, «Хорошее место» (лидер среди женщин и не-миллениалов) или Билл Хейдер, «Барри» (лидер среди мужчин и миллениалов)

«Эмми» в категории «лучшая актриса в комедийном сериале» вы бы присудили:

«Эмми» в категории «лучший актёр в мини-сериале» вы бы присудили:

«Эмми» в категории «лучшая актриса в мини-сериале» вы бы присудили:

«Эмми» в категории «лучший телефильм» вы бы присудили: