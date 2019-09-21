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Первоисточник: www.tvinsider.com Прямая ссылка на новость:
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«Игра престолов», «Чернобыль» и «Удивительная миссис Мейзел» — зрители выбрали собственных фаворитов «Эмми 2019»

До официальной церемонии награждения «Эмми» осталось всего ничего, и различные издания публикуют прогнозы результатов голосования профессионального жюри. Впрочем, у зрителей есть собственное мнение насчёт того, кто должен получить заветные статуэтки в этом году.

Портал TV Inside сообщает, что на правах эксклюзивности известный сайт Rotten Tomatoes раскрыл ему результаты собственного онлайн-опроса, проведённого среди пользователей. Зрителям предложили угадать, кому из претендентов в основных категориях достанется премия, и сказать, кого они сами видят победителями. Как выяснилось, зрители считают, что в большинстве случаев их желания совпадут с действительностью.

«Эмми» в категории «лучший драматический сериал» получит / «Эмми» вы бы отдали:

«Эмми» в категории «лучший комедийный сериал» получит / «Эмми» вы бы отдали:

«Эмми» в категории «лучший мини-сериал» получит / «Эмми» вы бы отдали:

«Эмми» в категории «лучшая актриса в драматическом сериале» получит / «Эмми» вы бы отдали:

«Эмми» в категории «лучший актёр в драматическом сериале» получит / «Эмми» вы бы отдали:

Дальше приводятся лишь данные о желаемых победителях.

«Эмми» в категории «лучший актёр в комедийном сериале» вы бы присудили:

  • Тед Дэнсон, «Хорошее место» (лидер среди женщин и не-миллениалов) или Билл Хейдер, «Барри» (лидер среди мужчин и миллениалов)

«Эмми» в категории «лучшая актриса в комедийном сериале» вы бы присудили:

«Эмми» в категории «лучший актёр в мини-сериале» вы бы присудили:

«Эмми» в категории «лучшая актриса в мини-сериале» вы бы присудили:

«Эмми» в категории «лучший телефильм» вы бы присудили:

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Темы
 
Игра престолов Удивительная миссис Мейзел Хорошее место Чернобыль Озарк Барри Вице-президент Настоящий детектив Острые предметы Дедвуд Чёрное зеркало
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