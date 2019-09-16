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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Пацаны» от Amazon оказались популярнее любого из марвеловских «Защитников» на Netflix

Аудитория, конечно, воздала должное вселенной марвеловских уличных героев от Netflix, но, видимо, сольные сериалы «Защитников» впечатлили её не так сильно, как недавно вышедшие на Amazon «Пацаны».

Компания Parrot Analytics, занимающаяся исследованием зрительского интереса, сверила собственные данные и докладывает, что жёсткая сатирическая комедия об охотниках на супергероев пользуется куда большим зрительским вниманием, чем любой из пяти сериалов сходной тематики от Marvel и Netflix.

На пятой неделе после премьерного релиза «Пацаны» ежедневно удостаивались 50 млн запросов на просмотр. Для сравнения, первый сезон «Джессики Джонс» за тот же временной период может похвастаться лишь 20 млн, чуть ниже 20 млн запросов приходилось на «Люка Кейджа», а «Сорвиголова» и «Железный кулак» и вовсе собирали около 15 млн.

Съёмки второго сезона экранизации культового комикса Гарта Энниса в полном разгаре, а возвращение сериала на экраны планируется в следующем году. Есть все основания полагать, что продолжение истории от Эрика Крипке будет пользоваться даже большим успехом, чем её начало — первый сезон отлично зарекомендовал себя у критиков и зрительской публики.

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Пацаны
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