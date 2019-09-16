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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comwww.hollywoodreporter.comvariety.com Прямая ссылка на новость:
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«Игра престолов» отхватила награды за «Колокола» и «Долгую ночь» на церемонии награждения Creative Arts Emmy Awards

Намедни в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения в области творческих достижений Creative Arts Emmy Awards. Это мероприятие традиционно предваряет главное событие — вручение основных телевизионных премий, которое в этом году состоится 22 сентября.

Наибольшее количество наград за творческие достижения увезла с собой «Игра престолов» — всего 10 статуэток. Следом с 7 статуэтками идёт ещё один проект кабельного канала HBO — мини-сериал «Чернобыль». Одну из наград получила композитор многосерийной катастрофы Хильдур Гуднадоттир, также работавшая над музыкой к «Джокеру» Тодда Филлипса. На третьем месте с 6 наградами оказалась «Удивительная миссис Мейзел» от Amazon.

Совершенно заслуженно восьмому сезону фэнтези-эпика досталась премия за лучшие спецэффекты. Награду получил эпизод «Колокола», живописавший побоище в Королевской Гавани. Это седьмая статуэтка, полученная сериалом в данной категории, что позволило «Игре престолов» обогнать на этом поприще «Звёздный путь: Следующее поколение» и «Звёздный путь: Вояджер».

Ещё одна премия досталась сериалу за монтаж эпизода «Долгая ночь» о битве при Винтерфелле. Эта же серия удостоилась статуэтки за лучшую музыкальную композицию, отошедшую бесподобному Рамину Джавади. Следующие премии получены за сведение и монтаж звука, за лучший грим, дизайн костюмов, кастинг, а также за дизайн заголовка и постановку трюков.

По общему количеству номинаций лидирует HBO с 25 статуэтками; ему в затылок дышит получивший 23 награды Netflix, а третью строчку делят National Geographic и Amazon, у которых по 8 «Эмми». Основная борьба, конечно же, разгорится через неделю.

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Темы
 
Чернобыль Удивительная миссис Мейзел Игра престолов
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