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Первоисточник: starwarsunity.net Прямая ссылка на новость:
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«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» может получить многосерийный спин-офф на Disney+

Вышедший в прошлом году полнометражный сольник «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» сложно назвать финансово успешным, но критики его не особенно ругали, да и многим зрителям фильм понравился. Доходило даже до того, что в твиттере периодически активно продвигался хештег #MakeSolo2Happen. Периодически на отдельные сообщения по этому хештегу реагировали создатели и актёры фильма. Возможно, на него обратили внимание и в Lucasfilm.

Создатель сайта StarWarsUnity Джереми Конрад в своём твиттере сообщил, мол, по слухам, студия планирует снимать для потокового сервиса Disney+ многосерийный спин-офф по «Хану Соло». По мнению Конрада, речь не о сиквеле или каком-либо другом продолжении истории известного контрабандиста. События сериала развернутся после произошедшего в фильме, но без участия Хана, Чубакки или Лэндо. Речь, скорее всего, пойдёт о деятельности криминальной организации «Багровый рассвет» и других обитателях преступного мира во времени Галактической Империи.

К слову, несколько месяцев назад уже поговаривали, будто Lucasfilm планирует снять сольные сериалы про Лэндо Калриссиана, Ки’ру и Дарта Мола — основателя и тайного главу «Багрового рассвета». Возможно, так или иначе эти планы претворятся в жизнь.

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Хан Соло: Звёздные войны. Истории
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