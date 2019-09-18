Обвинения Эфтон Уильямсон в адрес съёмочной группы «Новобранца» признаны безосновательными

В стенах старого доброго процедурала ABC «Новобранец» недавно разразился скандал — исполнительница одной из главных ролей Эфтон Уильямсон заявила, что её домогались сразу несколько членов съёмочной группы, а гримёры безостановочно травили её на расовой почве. В итоге замученная женщина покинула проект к вящей радости зрителей .

Ответственная за производство студия Entertainment One обещала во всём разобраться и ещё в июне начала собственное расследование, только вот его результаты точно не понравятся самой актрисе. В официальном заявлении говорится (барабанная дробь), что люди, которых обвиняет Уильямсон, не демонстрировали неподобающего поведения на рабочем месте. И вот это действительно неожиданный поворот!

К такому выводу пришла специализирующаяся на данных вопросах нанятая сторонняя фирма EXTTI, чья репутация не вызывает никаких сомнений, после 400 часов изучения улик и интервьюирования всех задействованных лиц, включая саму актрису, обвиняемых и других членов съёмочной группы.

Страшно представить, какой поток бурлящей жидкости может обрушиться на студию, телеканал, создателей сериала и всех имеющих к нему какое-либо отношение. Во всяком случае, Уильямсон делает для этого всё от неё зависящее — уже и новый душещипательный пост в Instagram готов, где она говорит от лица всех актёров и чёрных женщин, подвергавшихся дискриминации и домогательствам.