 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Создатель «Мистера Робота» готовит сериал по миру «Звёздного крейсера „Галактики“» «Пацаны» от Amazon оказались популярнее любого из марвеловских «Защитников» на Netflix «Хранители» — свежий трейлер фантастического триллера Дэймона Линделофа В «Мандалорце» могут появиться персонажи из Расширенной вселенной «Звёздных войн» Дермот Малруни сыграет злодея во втором сезоне «Ханны. Совершенного оружия»
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Обвинения Эфтон Уильямсон в адрес съёмочной группы «Новобранца» признаны безосновательными

В стенах старого доброго процедурала ABC «Новобранец» недавно разразился скандал — исполнительница одной из главных ролей Эфтон Уильямсон заявила, что её домогались сразу несколько членов съёмочной группы, а гримёры безостановочно травили её на расовой почве. В итоге замученная женщина покинула проект к вящей радости зрителей.

Ответственная за производство студия Entertainment One обещала во всём разобраться и ещё в июне начала собственное расследование, только вот его результаты точно не понравятся самой актрисе. В официальном заявлении говорится (барабанная дробь), что люди, которых обвиняет Уильямсон, не демонстрировали неподобающего поведения на рабочем месте. И вот это действительно неожиданный поворот!

К такому выводу пришла специализирующаяся на данных вопросах нанятая сторонняя фирма EXTTI, чья репутация не вызывает никаких сомнений, после 400 часов изучения улик и интервьюирования всех задействованных лиц, включая саму актрису, обвиняемых и других членов съёмочной группы.

Страшно представить, какой поток бурлящей жидкости может обрушиться на студию, телеканал, создателей сериала и всех имеющих к нему какое-либо отношение. Во всяком случае, Уильямсон делает для этого всё от неё зависящее — уже и новый душещипательный пост в Instagram готов, где она говорит от лица всех актёров и чёрных женщин, подвергавшихся дискриминации и домогательствам.

4 Обсудить
 6 августаЗвезда «Новобранца» покинула сериал из-за домогательств и расизма
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Звезда «Новобранца» покинула сериал из-за домогательств и расизма
 
Кино Постеры: «Настоящая кровь», «Красавцы», «Копы-новобранцы», «Никита» и «Гигант»
 
Мелисса О’Нил составит компанию Натану Филлиону в «Новобранце»

Тоже интересно

 
Кино Питчинг компаний-лидеров в Фонде кино — стрим и обсуждение
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 314: Литературный гей
 
Кино Ради «Капитана Марвел» YouTube изменил свой алгоритм поиска
 
Кино Подкаст на колёсах. «Притяжение»
 
Кино Новый суровый закон и провальное лето 2017-го для отечественных фильмов
 
«Хранители» — трейлер сериала Дэймона Линделофа
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в сентябре

 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 ПтЕВА (аудио)
20 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
21 СбТелеовощи (аудио)
22 ВсТелеовощи (видео)
22 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
7Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
 
13Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
12Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
10ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Фильмы 2019 - что смотреть осенью в кино - часть 2Bloodstained: Ritual Of The Night, DiRT Rally 2.0 и другие игры скоро присоединятся к Xbox Game PassСлух: Ремастер Alan Wake в разработке для Xbox One, PlayStation 4 и SwitchВедущий сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер основал собственную студию и скоро попросит у игроков денег на создание первого проектаUbisoft готовится совершить революцию в индустрии с выпуском Beyond Good & Evil 2
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru