Джордж Мартин рассказал о втором приквеле «Игры престолов»

На прошлой неделе стало известно, что кабельный канал HBO работает над ещё одним приквелом «Игры престолов» — фэнтези-эпиком о Таргариенах по роману Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Автор литературного первоисточника не мог остаться в стороне и прокомментировал новости и слухи о возможном сериале.

Мартин по обыкновению отписался в своём блоге, отметив, что заказ пилота, над которым он работал вместе с Райаном Кондалом («Колония») пока не оформлен официально, но близок к заветной отметке.

Писатель сообщил, что у проекта имеется готовый сценарий первого эпизода и библия, назвав их «потрясающими, первоклассными, восхитительными», за что стоит благодарить Кондала, с которым они уже несколько лет знакомы, успев вместе поработать над пилотом так и не состоявшейся экранизации графического романа «Шестой пистолет».

Он невероятно сильный сценарист и большой поклонник «Песни Льда и Пламени», «Повестей о Дунке и Эгге» и Вестероса в целом. Мне очень понравилось с ним работать, и если Семеро и HBO проявят милость, надеюсь работать с ним ещё много лет над этим сериалом-наследником. Джордж Мартин, вроде бы пишет «Ветра зимы»

В общем, Мартин планами на приквел доволен. Осталось дождаться решения кабельного канала HBO.