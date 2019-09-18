 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Чарли Ханнэм пройдёт путь искупления в экранизации романа-бестселлера «Шантарам» «Игра престолов» отхватила награды за «Колокола» и «Долгую ночь» на церемонии награждения Creative Arts Emmy Awards Джеймс Ганн объявил актёрский состав «Отряда самоубийц»: Марго Робби, Идрис Эльба, Тайка Вайтити, Питер Капальди и другие Создатели сериала «Мистер Мерседес» экранизируют ещё один роман Стивена Кинга Новые игры сентября 2019: Gears 5, GreedFall, Borderlands 3 и The Surge 2
8
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: georgerrmartin.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Джордж Мартин рассказал о втором приквеле «Игры престолов»

На прошлой неделе стало известно, что кабельный канал HBO работает над ещё одним приквелом «Игры престолов» — фэнтези-эпиком о Таргариенах по роману Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Автор литературного первоисточника не мог остаться в стороне и прокомментировал новости и слухи о возможном сериале.

Мартин по обыкновению отписался в своём блоге, отметив, что заказ пилота, над которым он работал вместе с Райаном Кондалом («Колония») пока не оформлен официально, но близок к заветной отметке.

Писатель сообщил, что у проекта имеется готовый сценарий первого эпизода и библия, назвав их «потрясающими, первоклассными, восхитительными», за что стоит благодарить Кондала, с которым они уже несколько лет знакомы, успев вместе поработать над пилотом так и не состоявшейся экранизации графического романа «Шестой пистолет».

Он невероятно сильный сценарист и большой поклонник «Песни Льда и Пламени», «Повестей о Дунке и Эгге» и Вестероса в целом. Мне очень понравилось с ним работать, и если Семеро и HBO проявят милость, надеюсь работать с ним ещё много лет над этим сериалом-наследником.

 
Джордж Мартин, вроде бы пишет «Ветра зимы»

В общем, Мартин планами на приквел доволен. Осталось дождаться решения кабельного канала HBO.

8 Обсудить
Темы
 
Игра престолов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Смотри» — трейлер фантастического эпика с Джейсоном Момоа
 
«Бэтвумен» — промо-ролик про настоящую лесбийскую любовь
 
Уилл Поултер сыграет главную роль в многосерийном приквеле «Властелина колец»

Тоже интересно

 
Кино Раскрытие гомосексуальности Альбуса Дамблдора потребует времени
 
Кино Исследование выяснило, что зрители одобряют новую Русалочку
 
Судья Дредд отправляется на телеэкраны
 
Кино Пол Фиг поддержал Лесли Джонс в её крестовом походе против «Охотников за привидениями»
 
Кино Первый трейлер фильма режиссёра М. Найта Шьямалана «Стекло»
 
Кино «Аватар 2» станет семейной сагой
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в сентябре

 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 ПтЕВА (аудио)
20 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
21 СбТелеовощи (аудио)
22 ВсТелеовощи (видео)
22 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
7Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
 
13Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
12Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
10ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Bloodstained: Ritual Of The Night, DiRT Rally 2.0 и другие игры скоро присоединятся к Xbox Game PassСлух: Ремастер Alan Wake в разработке для Xbox One, PlayStation 4 и SwitchВедущий сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер основал собственную студию и скоро попросит у игроков денег на создание первого проектаUbisoft готовится совершить революцию в индустрии с выпуском Beyond Good & Evil 2Слух: Disney перезапустит экранизацию Assassin’s Creed с новым актерским составом
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru