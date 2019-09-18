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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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Приложение Tinder снимет постапокалиптический интерактивный сериал для знакомств

Скоро у каждого приложения в вашем смартфоне будет собственный сериал. Пока Snapchat балдеет от screenlife-ужастика Тимура Бекмамбетова, сервис знакомств Tinder также создаёт первый в своей истории многосерийный проект.

Шестисерийное интерактивное шоу, построенное по принципу фильма «Чёрное зеркало: Брандашмыг» от Netflix, не только позволит зрителям контролировать сюжет, но и поможет соединить сердца.

В ходе просмотра (общей продолжительностью примерно 20 минут) людям будет предлагаться выбор одного из двух возможных вариантов развития событий, а в конце приложение сформирует пары на основе принятых зрителями решений по теме «Что делать и куда бежать, если настал конец света?».

Постапокалиптический мини-сериал по оригинальному сценарию срежиссирует Карина Эванс («Мэри убивает людей»).

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