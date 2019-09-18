Софи Тёрнер попытается смыть позор «Тёмного Феникса» сериалом Quibi

Стартующий в следующем году потоковый сервис Quibi, чей фишкой будет мини-формат сериалов — по 7-10 минут на эпизод, продолжает набирать звёзд для своих новых проектов. Так, главная роль в триллере «Выжить» (Survive) досталась «любимице» зрителей Софи Тёрнер («Люди Икс: Тёмный Феникс», «Игра престолов»).

По сюжету, самолёт терпит крушение в удалённых заснеженных горах, и выжить удаётся только Джейн (Тёрнер) и Полу, сыграет которого Кори Хоукинс («Ходячие мертвецы», «24 часа: Наследие»). Теперь им необходимо как-то выбраться из этой глуши, чтобы спасти свою жизнь, попутно сражаясь с жестокими окружающими условиями и личными травмами, включающими недавнюю попытку суицида героини.

Тёрнер счастлива, что ей в очередной раз досталась роль сильной женщины:

Для меня огромная честь сыграть Джейн. Она сложный персонаж, сражающийся несмотря ни на что, не только ради выживания, но и для поиска собственного источника силы и мужества. Я надеюсь, это поможет всем, кто борется с собственной самооценкой, понять, что они храбрее, чем думают, и найти поддержку, в которой они нуждаются. Софи Тёрнер, слабачек не играет

Продюссер сериала Ван Тоффлер думает, что им повезло:

Едва мы прочитали сценарий, как нам стало понятно, что необходимо найти правильного исполнителя главной роли, и мы счастливы, что смогли заполучить невероятно талантливую Софи Тёрнер.

Срежиссирует адаптацию романа Алекс Морель Марк Пеллингтон («Слепое пятно»). Премьера сериала состоится, вероятней всего, в следующем году, но не раньше 6 апреля — на эту дату намечен запуск платформы.