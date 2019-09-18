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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Ремейк «Офиса» реальней, чем можно было представить

Многочисленные фанаты культового ситкома «Офис», шедшего на протяжении девяти сезонов с 2005 по 2012 годы, могут ликовать. NBCUniversal, во всю наполняющая свой потоковый сервис и уже объявившая о перезапуске трёх сериалов — «Звёздный крейсер „Галактика“», «Спасённые звонком» и «Панки Брюстер» — явно не собирается на этом останавливаться. Председатель компании Бонни Хаммер ясно дала понять, что ремейк «Офиса» — их главный приоритет:

Это моя надежда и мечта. Мы уже ведём переговоры на эту тему.

Уж в чём чём, а в серьёзности намерений NBCUniversal сомневаться не приходится — компания выложила $500 млн, чтобы выкупить у Netflix права на показ сериала, и теперь он вернётся к ней в январе 2021 года.

Само собой, ремейк будет представлять интерес лишь в том случае, если соберёт на экранах любимых героев в исполнении Стива Карелла, Джона Красински, Рэйна Уилсона, Дженны Фишер, Б.Дж. Новака, Анджелы Кинси, Эда Хелмса, Крэйга Робинсона и других. Однако далеко не все члены актёрского состава разделяют восторг по поводу возможного продолжения — так, Карелл, покинувший сериал после седьмого сезона, неоднократно заявлял, что не хочет возвращаться, и сильно сомневается, что его герой впишется в современные реалии. С другой стороны, исправление законченного женоненавистника и домогателя — чем не завязка для политически-верного перезапуска?

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