Звезда «Новобранца» покинула сериал из-за домогательств и расизма

Полицейская драма «Новобранец» с Нэйтаном Филлионом только что лишилась одного из центральных своих персонажей — актриса Эфтон Уильямсон («Банши», «Однажды ночью») заявила о своём уходе из проекта, но это не главное. В развёрнутом инстаграмм-посте она рассказала о причинах такого решения, и телеканалу ABC это не сулит ничего хорошего.

Оказывается, с момента съёмок пилота и на протяжении всего первого сезона Уильямсон подвергалась дискриминации и была объектом неподобающих расистских комментариев от стилистов и гримёров, а также терпела словесные издевательства исполнительных продюсеров. Кроме того, один из приглашённых актёров сексуально её домогался, а в довершение всего на вечеринке по случаю завершению сезона начальник гримёрного цеха применил к ней насилие. Тогда то безграничному терпению и пришёл конец.

Ситуацию усугубляет тот факт, что, по словам актрисы, шоураннер сериала Алекси Хоули бы в курсе ситуации, однако не сообщил об этом вышестоящем руководству и не предпринял никаких действий в отношении предполагаемых виновников. Он пообещал уволить того актёра, однако на следующий же день Уильмсон попросили сыграть с ним совместную цену как того требовал сценарий, хотя съёмки эпизода на тот момент ещё даже не начались. А главного над гримёрами освободили от должности лишь после инцидента на вечеринке, несмотря на его неподобающее поведение на протяжении всего предыдущего года.

Ответственная за производство студия Entertainment One уже начала собственное расследование ситуации, а представитель ABC заявил, что безопасная рабочая обстановка является для них высшим приоритетом.

Уильямсон же непоколебима, и не планирует больше в этом участвовать: