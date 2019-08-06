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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Культовый фантастический хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом

Потоковый сервис Amazon и Paramount Television возьмутся за многосерийную адаптацию культового фантастического ужастика «Сквозь горизонт» (Event Horizon) режиссёра Пола Андерсона, создателя киносерии «Обитель зла».

События разворачиваются в 2047 году. Экипаж спасательного космического корабля отправляется на помощь подающему сигнал бедствия передовому исследовательскому судну «Горизонт событий», несколько лет назад, казалось, бесследно исчезнувшему в космосе. Никто в команде оказался не готов к тем невообразимым ужасам, которые подстерегали астронавтов на борту «Горизонта событий».

В космическом хорроре 1997 года сыграли Лоуренс Фишбёрн, Сэм Нил, Кэтлин Куинлен, Джоэли Ричардсон, Ричард Т. Джонс, Джейсон Айзекс и Шон Пертуи.

Адам Вингард («Гость») наряду с продюсерами оригинала Ларри Гордоном и Ллойдом Левином исполняет обязанности исполнительного продюсера и, возможно, срежиссирует многосерийную постановку.

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