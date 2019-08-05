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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix закрыл сериал «ОА» на втором сезоне

Стриминговый сервис Netflix решил попрощаться с мистической драмой «ОА» после второго сезона. Сериалу не удалось разжиться обширной зрительской аудиторией и привлечь значительное число новых подписчиков, а поскольку политика цифровой платформы подразумевает более строгие требования к проекту, продлеваемому на третий сезон, где значительно повышается финансирование, сериал решено было закрыть.

По сюжету слепая девушка Прэйри Джонсон пропала без вести и вернулась домой спустя семь лет — зрячей. Ничего не рассказав ни родителям, ни властям, девушка открывается четырём незнакомцам и просит их помощи в одном очень важном деле. Второй сезон погружает Прэйри и её друзей в новое измерение.

В сериале снимались Брит Марлинг, Джейсон Айзекс, Кингсли Бен-Адир, Эмори Коэн, Филлис Смит, Элис Крайдж, Патрик Гибсон, Брендан Мейер, Брэндон Переа и другие.

Создателями проекта выступали Марлинг и режиссёр сериала Зал Батманглидж («Сосны»); они же числились исполнительными продюсерами наравне с Брэдом Питтом, Деде Гарднер, Джереми Клейнером и Майклом Шугаром.

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ОА
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