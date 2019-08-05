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«Охотник за разумом» — трейлер второго сезона психологического триллера

Потоковый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона «Охотника за разумом». В свежем видеоролике всё внимание сосредоточено на сюжете девятисерийного продолжения.

Психологический триллер основан на книге бывшего спецагента ФБР Джона Дугласа Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit. Второй сезон расскажет о событиях, происходивших с 1979 года по 1981-й, и сосредоточится на деле об убийствах темнокожих детей и подростков в Атланте. Главным героям понадобится помощь одного знакомого из-за решётки, чтобы составить портрет другого серийного убийцы и выйти на его след.

Во втором сезоне снимаются Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв, Кэмерон Бриттон, Дэймон Херриман и другие. Продолжение наряду с Дэвидом Финчером режиссировали Эндрю Доминик и Карл Франклин.

Сериал возвращается на телеэкраны 16 августа.

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