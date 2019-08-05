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«Кэти Кин» — трейлер музыкального спин-оффа «Ривердейла»

Телеканал The CW, судя по всему, ничуть не утомился выдавать похожие друг на друга как две капли воды молодёжные сериалы — вышел первый трейлер музыкальной драмы «Кэти Кин», спин-оффа по-прежнему живого и здравствующего «Ривердэйла».

Главная героиня в исполнении Люси Хейл — начинающий дизайнер, преисполненная решимости взобраться на самую вершину модного олимпа и воплотить в жизнь мечту детства. Окружают её столь же творчески и амбициозные личности, которые, не смотря на все неудачи, продолжают бороться за место под Нью-Йоркским солнцем.

Действие развернётся спустя пять лет после событий «Ривердэйла», и пока что единственным связующим звеном выступает исполнительница роли Джози Маккой Эшли Мюррей. Актёрский состав также включает Джулию Чен, Джонни Бошана, Зейна Холца, Люсьена Лависконта и Кэтрин Ланасу.

Создатели основанного на комиксах Арчи сериала — Роберто Агирре-Сакаса и Майкл Грасси, исполнительными продюсерами также значатся Грег Берланти, Сара Шехтер и Джон Голдвотер. Дата премьеры пока не сообщается.

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20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в августе

6 Вт21:45ЕВА (трансляция)
7 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
7 СрНоль кадров в секунду
 
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