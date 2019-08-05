«Кэти Кин» — трейлер музыкального спин-оффа «Ривердейла»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW, судя по всему, ничуть не утомился выдавать похожие друг на друга как две капли воды молодёжные сериалы — вышел первый трейлер музыкальной драмы «Кэти Кин», спин-оффа по-прежнему живого и здравствующего «Ривердэйла».

Главная героиня в исполнении Люси Хейл — начинающий дизайнер, преисполненная решимости взобраться на самую вершину модного олимпа и воплотить в жизнь мечту детства. Окружают её столь же творчески и амбициозные личности, которые, не смотря на все неудачи, продолжают бороться за место под Нью-Йоркским солнцем.

Действие развернётся спустя пять лет после событий «Ривердэйла», и пока что единственным связующим звеном выступает исполнительница роли Джози Маккой Эшли Мюррей. Актёрский состав также включает Джулию Чен, Джонни Бошана, Зейна Холца, Люсьена Лависконта и Кэтрин Ланасу.

Создатели основанного на комиксах Арчи сериала — Роберто Агирре-Сакаса и Майкл Грасси, исполнительными продюсерами также значатся Грег Берланти, Сара Шехтер и Джон Голдвотер. Дата премьеры пока не сообщается.