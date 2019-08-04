Новые сериалы 5–11 августа

В ближайшие семь дней в мире сериалов сохранится относительное затишье. Разве что потоковый сервис Netflix покажет полный первый сезон мистического боевика «Убийцы Ву», а канал FOX зачем-то вернёт на экраны некогда молодёжное мыло из 90-х под названием «Беверли Хиллз 90210», правда, на этот раз в виде мокьюментари.

Понедельник, 5 августа

Конец сезона 3 HBO Развод Divorce комедия В ролях Сара Джессика Паркер, Томас Хейден Чёрч, Молли Шеннон, Талия Болсам, Чарли Килгор, Стерлинг Джеринс Создатель Шэрон Хорган Шестой эпизод Knock Knock станет заключительным для третьего сезона и сериала. Видео

Вторник, 6 августа

Конец сезона 1 CBS Кровь и сокровища Blood & Treasure боевик, приключения В ролях Мэтт Барр, София Пернас, Одед Фер, Майкл Джеймс Шоу, Катя Винтер, Джеймс Кэллис Создатель Мэттью Федерман, Стивен Скайя Тринадцатая серия The Revenge of Farouk завершит первый сезон приключенческого сериала, который уже получил от канала CBS продление на второй сезон. Видео

Конец сезона 6 The CW Сотня The 100 драма, фантастика В ролях Элиза Тейлор, Пейдж Турко, Томас Макдонелл, Мария Авгеропулос, Боб Морли, Кристофер Ларкин Создатель Джейсон Ротенберг Шестой сезон завершится тринадцатым эпизодом The Blood of Sanctum. В апреле канал The CW продлил сериал на седьмой сезон. Видео

Среда, 7 августа

Премьера + FOX Беверли-Хиллз, 90210 90210 комедия В ролях Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Йен Зиринг, Брайан Остин Грин Создатель Крис Альбергини, Майк Чесслер Актёры одноимённого сериала через 20 лет после закрытия прославившего их проекта решают вновь собраться вместе, чтобы снять продолжение. Видео

Четверг, 8 августа

Премьера + Netflix Убийцы Ву Wu Assassins драма, криминал, фантастика, боевик В ролях Ико Ювайс, Марк Дакаскос, Кэтрин Уинник, Томми Флэнаган, Льюис Тан, Ци Ма Создатель Джон Вёрф События разворачиваются в Чайна-тауне, районе Сан-Франциско. Кай Джин — последний из древнего клана «Убийцы Ву», на чью долю выпала миссия объединить преступные триады и восстановить равновесие сил. Главному герою необходимо спасти Чайна-таун любой ценой, даже если придётся убить собственного отца. Видео

Пятница, 9 августа

Сезон 3 Netflix Блеск G.L.O.W. комедия, драма В ролях Элисон Бри, Марк Мэрон, Крис Лоуэлл, Алекс Рич Создатель Лиз Флэхайв, Карли Менш Это история безработной актрисы из Лос-Анджелеса по имени Рут, которая в отчаянной попытке самореализации решает сняться в сериале о женщинах-рестлерах, попав в мир пышных причёсок, блеска и спандекса. Видео

Пятница, 9 августа

Конец сезона 1 Cinemax Джетт Jett драма, криминал В ролях Карла Гуджино Первый сезон криминальной драмы завершит девятая серия Miljan Bestic. Кабельный канал Cinemax пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала. Видео

Воскресенье, 11 августа

Сезон 2 HBO Наследники Succession драма В ролях Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден Сюжет закручен вокруг неприлично богатой, чрезвычайно могущественной и не слишком-то дружной семьи Рой — владельцев международной медиаимперии. Видео