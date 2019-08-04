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Новые сериалы 5–11 августа

В ближайшие семь дней в мире сериалов сохранится относительное затишье. Разве что потоковый сервис Netflix покажет полный первый сезон мистического боевика «Убийцы Ву», а канал FOX зачем-то вернёт на экраны некогда молодёжное мыло из 90-х под названием «Беверли Хиллз 90210», правда, на этот раз в виде мокьюментари.

Понедельник, 5 августа

 
Конец сезона3
HBO
Развод Divorce

комедия

В ролях Сара Джессика Паркер, Томас Хейден Чёрч, Молли Шеннон, Талия Болсам, Чарли Килгор, Стерлинг Джеринс

Создатель Шэрон Хорган

Шестой эпизод Knock Knock станет заключительным для третьего сезона и сериала.

Видео

Вторник, 6 августа

 
Конец сезона1
CBS
Кровь и сокровища Blood & Treasure

боевик, приключения

В ролях Мэтт Барр, София Пернас, Одед Фер, Майкл Джеймс Шоу, Катя Винтер, Джеймс Кэллис

Создатель Мэттью Федерман, Стивен Скайя

Тринадцатая серия The Revenge of Farouk завершит первый сезон приключенческого сериала, который уже получил от канала CBS продление на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона6
The CW
Сотня The 100

драма, фантастика

В ролях Элиза Тейлор, Пейдж Турко, Томас Макдонелл, Мария Авгеропулос, Боб Морли, Кристофер Ларкин

Создатель Джейсон Ротенберг

Шестой сезон завершится тринадцатым эпизодом The Blood of Sanctum. В апреле канал The CW продлил сериал на седьмой сезон.

Видео

Среда, 7 августа

 
Премьера+
FOX
Беверли-Хиллз, 90210 90210

комедия

В ролях Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Йен Зиринг, Брайан Остин Грин

Создатель Крис Альбергини, Майк Чесслер

Актёры одноимённого сериала через 20 лет после закрытия прославившего их проекта решают вновь собраться вместе, чтобы снять продолжение.

Видео

Четверг, 8 августа

 
Премьера+
Netflix
Убийцы Ву Wu Assassins

драма, криминал, фантастика, боевик

В ролях Ико Ювайс, Марк Дакаскос, Кэтрин Уинник, Томми Флэнаган, Льюис Тан, Ци Ма

Создатель Джон Вёрф

События разворачиваются в Чайна-тауне, районе Сан-Франциско. Кай Джин — последний из древнего клана «Убийцы Ву», на чью долю выпала миссия объединить преступные триады и восстановить равновесие сил. Главному герою необходимо спасти Чайна-таун любой ценой, даже если придётся убить собственного отца.

Видео

Пятница, 9 августа

 
Сезон3
Netflix
Блеск G.L.O.W.

комедия, драма

В ролях Элисон Бри, Марк Мэрон, Крис Лоуэлл, Алекс Рич

Создатель Лиз Флэхайв, Карли Менш

Это история безработной актрисы из Лос-Анджелеса по имени Рут, которая в отчаянной попытке самореализации решает сняться в сериале о женщинах-рестлерах, попав в мир пышных причёсок, блеска и спандекса.

Видео

Пятница, 9 августа

 
Конец сезона1
Cinemax
Джетт Jett

драма, криминал

В ролях Карла Гуджино

Первый сезон криминальной драмы завершит девятая серия Miljan Bestic. Кабельный канал Cinemax пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.

Видео

Воскресенье, 11 августа

 
Сезон2
HBO
Наследники Succession

драма

В ролях Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден

Сюжет закручен вокруг неприлично богатой, чрезвычайно могущественной и не слишком-то дружной семьи Рой — владельцев международной медиаимперии.

Видео

 
Конец сезона3
TNT
Когти Claws

драма, комедия, криминал

В ролях Ниси Нэш, Кэрри Престон, Гарольд Перрино, Джуди Рейес, Дженнифер Лайон, Карруче Тран

Создатель Элиот Лоуренс

Десятая серия Finna станет заключительной для третьего сезона криминальной драмеди. Кабельный канал TNT ещё не сообщал, что будет делать с проектом дальше.

Видео

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5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 Вт21:45ЕВА (трансляция)
7 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
7 СрНоль кадров в секунду
 
8 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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9 ПтЕВА (аудио)
10 СбТелеовощи (аудио)

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