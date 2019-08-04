Первые официальные постеры сериала «Блудный сын»

Немного визуальной наркомании. Сериал «Блудный сын» обзавёлся официальными постерами, иллюстрирующими неразрывность и сложность кровных уз. Криминальная драма стартует на телеканале FOX 23 сентября.

Главный герой — страдающий неврозами психолог-криминалист Малкольм Брайт (Том Пэйн), который блестяще разбирается в образе мыслей маньяков, потому что приходится сыном знаменитому серийному убийце Хирургу (Майкл Шин). Малкольм помогает нью-йоркской полиции раскрывать преступления и вынужден периодически консультироваться с родителем-душегубом, стремящимся помириться с сыном и убедить его, что у них на самом деле довольно много общего.