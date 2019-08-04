Новости сериалов — лучшее за неделю

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Выйдут в августе

5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 Вт21:45ЕВА (трансляция)
7 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
7 СрНоль кадров в секунду
 
8 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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9 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
9 ПтЕВА (аудио)
10 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
15Телеовощи – 295: Вечерний Урбант
 
40Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
 
32Лазер-шоу «Три дебила» – 364: Наш ответ «Чернобылю» и развитие вселенной «Рокки»
 
5ЕВА – 331: Интро-аутро
 
41Телеовощи – 294: Космические извращенцы
 
16Ноль кадров в секунду – 274: Борода предназначения
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 363: Comic-Con 2019, «Король Лев» и «Бэтмен: Тихо!»
 
11ЕВА – 330: Чух-чух, чух-чух
 
12Телеовощи – 293: Сюткин вездесущий
 
5ЕВА: «Код Гиас: Лелуш Воскресший» — впечатления без спойлеров
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