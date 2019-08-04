Новости сериалов — лучшее за неделю

Участник творческой команды сериала по «Властелину колец» рассказал о проекте — ждём следования канону и Саурона во плоти.

Шоураннер сериала «ВандаВижн» позаботилась об этническом и гендерном разнообразии в сценарной команде — без этого хорошую историю, как известно, не напишешь.

Amazon жаждет продолжения «Благих знамений» — всё зависит от Нила Геймана.

Сериал «Булл» популярен у зрителей, невзирая на скандал с Элайзой Душку — аудитория проигнорировала страдания актрисы.

Кейт Мара и Ник Робинсон сыграют в многосерийной драме об учительнице, закрутившей роман с учеником — о финале мини-сериала уже можно догадаться.

Наркоманская комедия «Сегодня апокалипсис» поставила рейтинговый антирекорд — Грегг Араки снимает далеко не для всех.

Стивен Кинг напишет новую концовку для экранизации своего романа «Противостояние» — тот случай, когда даже читателям будет интересно, чем всё закончилось.