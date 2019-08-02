Сериал по игре Halo нашёл свою Кортану

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийный фантастический боевик по культовой игре Halo с Пабло Шрайбером в роли Мастера Чифа наконец-то официально огласил свой основной актёрский состав. В проект записались Наташа Макэлхон («Калифрения»), Боким Вудбайн («Фарго»), Шабана Азми («24 часа»), Бентли Калу («Грань будущего»), Наташа Кулзач («Ведьмак») и Кейт Кеннеди.

События 10-серийного футуристического боевика развернутся в XXVI веке, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество проигрывает в неравной борьбе за выживание. Последней надеждой становится программа по созданию сверхлюдей-спартанцев, которые смогут помочь переломить ход войны.

Макэлхон сыграет две роли — «умный» искусственный интеллект, незаменимую помощницу главного героя Кортану, а также доктора Кэтрин Халси — автора проекта SPARTAN-II и прообраз Кортаны, созданной из клонированного мозга доктора. Азми досталась роль Маргарет Парангоски — адмирала Космического Командования Объединённых Наций, а остальные актёры сыграют спартанцев.

Шоураннерами выступают Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист сериала Кайл Киллен («Пробуждение»). Режиссирует Отто Батхёрст («Острые козырьки», «Робин Гуд: Начало»). Производством заведуют Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV. Съёмки начнутся осенью в Будапеште, премьера запланирована на следующий год.