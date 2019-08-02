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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер сериала «ВандаВижн» позаботилась об этническом и гендерном разнообразии в сценарной команде

В чём будущий марвеловский мини-сериал «ВандаВижн» уж точно нельзя будет упрекнуть, так это в недостатке репрезентативности. Это касается как минимум команды сценаристов, которую шоураннер Жак Шеффер («Капитан Марвел») попыталась сделать максимально разнообразной.

Главное достижение строгого отбора: четыре из восьми сценаристов мини-сериала — женщины. Marvel всячески поддержала эту инициативу, которая, по словам Шеффер, была «исключительно намеренной».

Я была совершенно уверена, что нам в команде нужны женщины, люди разных цветов кожи, люди различного происхождения и разных взглядов. Чем больше точек зрения, тем лучше история — это факт.

 
Жак Шеффер, строго за разнообразие

Шестисерийный фантастический проект расскажет о приключениях Алой ведьмы (Элизабет Олсен) и Вижна (Пол Беттани), предположительно, в другой пространственно-временной реальности, учитывая события «Мстителей: Финала». Мини-сериал выйдет на потоковом сервисе Disney+ весной 2021 года.

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ВандаВижн
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