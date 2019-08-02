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Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен снова поработают вместе

Давние друзья и коллеги Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен вновь поработают вместе в одном проекте — пока безымянном многосерийном боевике, на который среди прочих уже заглядываются потоковые сервисы Netflix и Apple TV+. Проект также питчили эфирным вещателям — FOX, CBS и NBC. Кому в конце концов достанется сериал, пока неизвестно.

Дольфу Лундгрену отведена главная роль, а вот Сталлоне будет отсиживаться по другую сторону камеры — он числится исполнительным продюсером будущего сериала, в производстве которого поучаствует его компания Balboa Productions.

Многосерийная экшен-драма расскажет об агенте под прикрытием из Департамента охраны и безопасности ООН. Секретный спецагент в исполнении Лундгрена — оперативник, заменяющий целую группу спецназа, и к тому же специалист по освобождению заложников.

За сценарий отвечает Кен Сэнзел («Голубая кровь») — шоураннер пилотного эпизода, который собирается режиссировать Сталлоне.

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