Кейт Мара и Ник Робинсон сыграют в многосерийной драме об учительнице, закрутившей роман с учеником

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Драматический мини-сериал «Учительница» получил добро от кабельного канала FX на съёмки десяти эпизодов. Главные роли в постановке сыграют Кейт Мара («Карточный домик») и Ник Робинсон («Мир Юрского периода»).

В основу драмы ляжет одноимённая полнометражная картина Ханны Фидель, вышедшая в 2013 году. В центре истории — преподавательница средней школы, вступившая в противозаконные сексуальные отношения с одним из своих учеников. Мара сыграет Клэр — молодую и популярную учительницу из провинциальной школы в Техасе, где в старших классах учится Эрик в исполнении Робинсона.

Фидель снимет мини-сериал по собственному сценарию, а также выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Марой, Майклом Костиганом и Джейсоном Бейтманом («Озарк») и Дэнни Броклхёрстом.