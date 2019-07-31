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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Кейт Мара и Ник Робинсон сыграют в многосерийной драме об учительнице, закрутившей роман с учеником

Драматический мини-сериал «Учительница» получил добро от кабельного канала FX на съёмки десяти эпизодов. Главные роли в постановке сыграют Кейт Мара («Карточный домик») и Ник Робинсон («Мир Юрского периода»).

В основу драмы ляжет одноимённая полнометражная картина Ханны Фидель, вышедшая в 2013 году. В центре истории — преподавательница средней школы, вступившая в противозаконные сексуальные отношения с одним из своих учеников. Мара сыграет Клэр — молодую и популярную учительницу из провинциальной школы в Техасе, где в старших классах учится Эрик в исполнении Робинсона.

Фидель снимет мини-сериал по собственному сценарию, а также выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Марой, Майклом Костиганом и Джейсоном Бейтманом («Озарк») и Дэнни Броклхёрстом.

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Учительница
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