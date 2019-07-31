«Польский — не значит белый»: шоураннер «Ведьмака» о кастинге и славянском духе сериала

Шоураннера «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич без обиняков призвали в твиттере к ответу — за недославянский стиль, за дриад, за Йеннифер и особенно за Трисс. Продюсера попросили пояснить, как она относится к современной тенденции смены расы и пола героев в Голливуде вообще и в «Ведьмаке» в частности, и почему, в конце концов, всегда страдают рыжие!

Находясь в расово разнообразном Лондоне, американка Хиссрич грешит на соотечественников:

У нас долгая и пёстрая история рабовладения, унижения и высмеивания небелых людей. Если маятник однажды качнулся в одну сторону, он естественно качнётся в другую, стремясь к золотой середине. Развлекательные программы снимаются в Америке, и разумеется, этот образ мышления просачивается на ТВ и в кино.

Что до «Ведьмака», то инклюзивность шоураннер видит в таком ключе:

Книги польские и наполнены славянским духом. Мне было важно сохранить его в сериале. Ради этого я спрашивала людей (особенно моих друзей-поляков): «Может ли славянская культура быть полностью сведена к цвету кожи?» И мне отвечали: «Боже, надеемся, нет». Сериал снимается для 190 стран. В любой экранизации есть изменения с учётом целевой аудитории. В играх Геральт и ведьмаки говорят с американским акцентом. Этого нет в книгах, но разработчики мудро рассчитывали на более широкую базу.

Особенно интересно Хиссрич, как «Ведьмак» подаёт тему расизма:

Он на уровне видов, а не цвета кожи. Героев отличает форма ушей, рост, и т.д. В книгах никто не обращает внимания на цвет кожи. И в сериале тоже никто. Точка. На кастинге мы приветствовали всех и каждого, кто был готов доказать, что он лучшая версия персонажа. Мы смотрели людей всех возрастов, национальностей и уровней таланта: от кинозвёзд до польских фанатов. Мы выбрали лучших.

Подводя итог, Хиссрич надеется, что её мотивы теперь понятны: польская культура не синоним белокожести; обращение к широкой аудитории; уважение книжной аллегории расизма; выбор лучших актёров.