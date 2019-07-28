Amazon жаждет продолжения «Благих знамений»

Основанные на одноимённом романе Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения» оказались слишком прекрасны, чтобы остаться без продолжения. А потому, страстное желание Amazon вернуть их на экраны со вторым сезоном более чем объяснимо и, безусловно, похвально. Однако, как мы понимаем, исходного материала для сиквела нет, так что вся надежда на Геймана:

Нам повезло иметь постоянные отношения с Нилом [Гейманом]. Мы просто в восторге от того, каким получился первый сезон. И нам пришла в голову идея ещё раз вернуться в этот мир. Сейчас всё в руках Нила, но мы бы очень хотели сделать это. Конечно, мы понимаем, что это займёт определённое время. Вернон Сандерс, сопрезидент Amazon

Если задуматься, то на первый взгляд безумная идея не кажется столь уж нереализуемой. Гейман ещё в 2017 году рассказал, что у них с Пратчеттом были некоторые намётки для продолжения, а недавно и вовсе прямым текстом озвучил готовую идею для возможного второго сезона:

Что я обнаружил в процессе написания сценария, так это то, что можно выбрать любое время в человеческой истории, поместить туда Кроули с Азирафелем, и оставить там. И история готова. Нил Гейман, друг, писатель, талант

Впрочем, даже сама концовка сериала оставила открытой дверь для возможного продолжения, чем создатели просто обязаны воспользоваться.

Главные роли в идеальной экранизации блистательно исполнили Майкл Шин (Азирафель) и Дэвид Теннант (Кроули), а компанию им составили не менее убедительные Адриа Архона, Джон Хэмм, Сэм Тейлор Бак, Нед Деннехи, Майкл Маккин, Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл, Мирей Инос, Ник Офферман, Фрэнсис Макдорманд, Бенедикт Камбербэтч и Брайан Кокс.