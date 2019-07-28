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«Игроки» — тизер-трейлер спортивной драмеди с датой выхода

Кабельный канал HBO опубликовал тизер-трейлер пятого сезона «Игроков» с Дуэйном Джонсоном и заодно объявил дату возвращения сериала на телеэкраны — первая серия продолжения выйдет 25 августа.

Спортивная драмеди, где Джонсон играет бывшую звезду НФЛ Спенсера Страсмора, рассказывает о жизненных перипетиях бывших и действующих игроков американского футбола, закулисных интригах, многомиллионных сделках, дружбе, бизнесе и жесточайшей конкуренции в мире большого спорта.

В актёрский состав также входят Роб Кордри, Джон Дэвид Вашингтон, Омар Бенсон Миллер, Донован Картер, Трой Гэрити, Лондон Браун, Жасмин Саймон и Бриттани С. Холл. Создатель проекта Стивен Левинсон («Подпольная империя», «Красавцы») входит в команду исполнительных продюсеров наравне с Джонсоном, Марком Уолбергом, Дэни Гарсиа, Питером Бергом и Дэнисом Биггсом.

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Видео Игроки
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