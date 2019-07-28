 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Amazon продлил «Пространство» на пятый сезон Сериал «Отель „Континенталь“» выйдет после «Джона Уика 4» Первый взгляд на главных героев «Армии мертвецов» Зака Снайдера «Девятая» — первый трейлер мистико-детективного триллера с Евгением Цыгановым «Ведьмак» — первый тизер многосерийного фэнтези по романам Анджея Сапковского
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Современная любовь» — тизер романтической антологии с Энн Хэтэуэй, Софией Бутеллой и Тиной Фей

Стриминговый сервис Amazon презентовал тизер восьмисерийной романтической комедии «Современная любовь» с впечатляющим актёрским составом. Первый сезон выйдет на экраны 18 октября.

Телевизионная антология, основанная на одноимённом еженедельном подкасте и колонке из New York Times, повествует о любви и человеческих взаимоотношениях в современном Нью-Йорке. В сериале снимаются Энн Хэтэуэй, Тина Фей, Джон Слэттери, Дев Патель, Кэтрин Кинер, Энди Гарсиа, Кристин Милиоти, Брэндон Виктор Диксон, Оливия Кук, Эндрю Скотт, Джулия Гарнер, Ши Уигхэм, Гэри Карр, София Бутелла и Джон Галлахер-младший.

Режиссёрами и сценаристами сериала числятся шоураннер проекта Джон Карни, Шерон Хорган («Развод») и Том Холл.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Современная любовь
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Энн Хэтэуэй, София Бутелла и Энди Гарсиа снимутся в романтической антологии «Современная любовь» от Amazon
 
«Современная любовь» — тизер романтической антологии с Энн Хэтэуэй, Софией Бутеллой и Тиной Фей

Тоже интересно

 
Кино Десятилетие «Зомбилэнда» могут отметить сиквелом
 
Кино Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо станут родителями Алисы и Питера Пэна
 
Кино «Терминал» — трейлер
 
Кино «Гори, гори ясно» — второй трейлер супергероического ужастика от продюсера Джеймса Ганна
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 146: Дух Гогидзе
 
Кино Бессмысленные реплики Бена Аффлека, Тома Харди и сценаристов «Дэдпула»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Слух: EA пpоведёт собственную конференцию нa Gamescom 2019QuakeCon 2019: хаб для отдыха Думгая и 48 минут одиночного режима Doom EternalИстория с обвиняемой в жестоком обращении с животными стримершей получила продолжениеОбзор Castlevania Anniversary CollectionОпубликованы скриншоты фанатского ремейка Unreal на движке Unreal Engine 4 с применением технологии трассировки лучей
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru