«Современная любовь» — тизер романтической антологии с Энн Хэтэуэй, Софией Бутеллой и Тиной Фей

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Amazon презентовал тизер восьмисерийной романтической комедии «Современная любовь» с впечатляющим актёрским составом. Первый сезон выйдет на экраны 18 октября.

Телевизионная антология, основанная на одноимённом еженедельном подкасте и колонке из New York Times, повествует о любви и человеческих взаимоотношениях в современном Нью-Йорке. В сериале снимаются Энн Хэтэуэй, Тина Фей, Джон Слэттери, Дев Патель, Кэтрин Кинер, Энди Гарсиа, Кристин Милиоти, Брэндон Виктор Диксон, Оливия Кук, Эндрю Скотт, Джулия Гарнер, Ши Уигхэм, Гэри Карр, София Бутелла и Джон Галлахер-младший.

Режиссёрами и сценаристами сериала числятся шоураннер проекта Джон Карни, Шерон Хорган («Развод») и Том Холл.