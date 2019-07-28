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«Отмена» — трейлер анимационной фантастики с Розой Салазар и Бобом Оденкёрком

Стриминговый сервис Amazon опубликовал полноценный трейлер анимационного сериала «Отмена», созданного при помощи техники ротоскопинга. Проект обзавёлся датой выхода — первый сезон выйдет на экраны 13 сентября.

Фантастическая драма рассказывает об изменчивой и гибкой природе реальности. 28-летняя Альма (Роза Салазар) из Сан-Антонио, пережив автомобильную аварию, выясняет, что у неё особые взаимоотношения со временем и пространством, чем она и собирается воспользоваться, чтобы раскрыть тайну гибели своего отца и, возможно, спасти его.

В актёрском составе проекта также значатся Боб Оденкёрк, Анжелика Кабрал, Констанс Мари, Джон Корбетт, Тайлер Пози и другие. Проектом занимаются коллеги по мультсериалу «Конь БоДжек» Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди, а также The Tornante Company и Amazon Studios.

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Видео Отмена
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