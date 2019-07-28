«Отмена» — трейлер анимационной фантастики с Розой Салазар и Бобом Оденкёрком

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Amazon опубликовал полноценный трейлер анимационного сериала «Отмена», созданного при помощи техники ротоскопинга. Проект обзавёлся датой выхода — первый сезон выйдет на экраны 13 сентября.

Фантастическая драма рассказывает об изменчивой и гибкой природе реальности. 28-летняя Альма (Роза Салазар) из Сан-Антонио, пережив автомобильную аварию, выясняет, что у неё особые взаимоотношения со временем и пространством, чем она и собирается воспользоваться, чтобы раскрыть тайну гибели своего отца и, возможно, спасти его.

В актёрском составе проекта также значатся Боб Оденкёрк, Анжелика Кабрал, Констанс Мари, Джон Корбетт, Тайлер Пози и другие. Проектом занимаются коллеги по мультсериалу «Конь БоДжек» Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди, а также The Tornante Company и Amazon Studios.