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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Amazon продлил «Пространство» на пятый сезон

Когда дело доходит до «Пространства», Amazon не стесняется демонстрировать свою любовь. Вот и во время пресс-тура TCA представители потокового сервиса во всеуслышание заявили, что сериал официально продлён на пятый сезон. И это при том, что четвёртый выйдет только 13 декабря.

После создания Протомолекулой в нашей Солнечной системе кольцевых врат человечеству открылся доступ к тысячам планет земного типа, что привело к настоящей гонке за земли между Землёй, Марсом и Поясом. Экипаж «Росинанта» прибывает с миссией на одну из таких планет и вязнет в конфликте между земной горнодобывающей корпорацией и отчаявшимися астероидянами, прибывшими с Пояса. Но беда не приходит одна — Протомолекула тоже что-то замышляет.

В сериале снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Кэс Анвар, Томас Джейн, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, Фрэнки Адамс, Чад Л. Коулмэн, Дэвид Стрэтэйрн, Шон Дойл, Кара Ги, Бёрн Горман и другие. Исполнительными продюсерами, создателями, сценаристами остаются шоуранннер Нарен Шанкар («Почти человек») и коллеги по «Железному человеку» Марк Фергус и Хоук Остби. Производство курируют Alcon Television Group и Amazon Studios.

Вдобавок в сети появился первый трейлер продолжения космической эпопеи:

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Подкасты
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