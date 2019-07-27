Сериал «Отель „Континенталь“» выйдет после «Джона Уика 4»

Разговоры о многосерийном спин-оффе «Джона Уика» под названием «Отель „Континенталь“» идут уже который год и ощутимых плодов пока не принесли. Кабельный канал Starz помнит о проекте, правда, не обещает его скорого появления на экранах. Как оказалось, премьера сериала состоится не раньше конца 2021 года.

Глава канала Джеффри Хирш сообщил, что проект до сих пор находится на ранних стадиях разработки, а потому увидит свет почти наверняка уже после четвёртой части кинофранчайза, чей релиз запланирован на май 2021-го.

Во вселенной Джона Уика международная сеть отелей «Континенталь» обслуживает наёмных убийц при условии, что никто из постояльцев не возьмётся исполнять заказ на территории гостиницы. Многосерийный приквел расскажет о скрытой от посторонних глаз «внутренней кухне» фешенебельного пристанища элитных киллеров и познакомит публику с новыми персонажами — обитателями смертельно опасного мира крутых наёмников.

В команде исполнительных продюсеров состоят коллеги по киносерии Киану Ривз, режиссёр Чад Стахелски и сценарист Дерек Кольстад. Шоураннером и основным сценаристом многосерийного боевика выступает некий Крис Коллинз, а Стахелски обещал снять первый эпизод. Производством занимается Lionsgate TV.