«Рассказ служанки» получил от Hulu четвёртый сезон

Стриминговый сервис Hulu не планирует в ближайшее время расставаться со своей многосерийной антиутопией, продлив «Рассказ служанки» на четвёртый сезон. Дата возвращения сериала на экраны пока неизвестна, но предполагается, что продолжение выйдет в следующем году.

Проект продолжит исследовать мир литературного первоисточника — одноимённого романа Маргарет Этвуд. В тоталитарном государстве Гилеад очень неспокойно из-за народных волнений. Бывшая служанка Оффред (Элизабет Мосс), воспитанная рожать потомков власть имущим, решает бороться с навязанной ей унизительной ролью, выжить наперекор всему и отыскать дочь, отобранную у неё перед отправкой в лагерь для служанок.

В актёрский состав также входят Макс Мингелла, Энн Дауд, Алексис Бледел, Ивонн Страховски, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Кристофер Мелони и Элизабет Ризер. Шоураннером и главным сценаристом выступает Брюс Миллер («Сотня»); он же состоит в исполнительных продюсерах вместе с Мосс, Уорреном Литтлфилдом («Фарго»), Дэниелом Уилсоном, Фрэнком Сиракузой и Айлин Чайкен. Производством занимается MGM Television.