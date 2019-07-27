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Первоисточник: www.bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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Марвеловские «Беглецы» вернутся с третьим сезоном в декабре

Третий сезон «Беглецов» получил дату выхода, сопроводив объявление коротким роликом, из которого становится предельно ясно, что дела у главных героев идут, мягко говоря, не очень. 10-серийное продолжение супергеройской драмы выйдет на Hulu целиком 13 декабря.

Экранизация одноимённого комикса Marvel рассказывает о команде во всех отношениях необычных подростков. В детстве они дружили, а потом рассорились и долгое время не общались. Заговорить друг с другом снова их заставляет общая опасность. Подростки вынуждены пустится в бега и придумать, как разрушить планы своих родителей, принявших сторону зла.

В сериале снимаются Рензи Фелиз, Лирика Окано, Вирджиния Гарднер, Ариэла Барер, Грегг Салкин, Аллегра Акоста, Энни Вершинг, Райан Сэндс, Энджел Паркер, Эвер Кэррадайн, Джеймс Марстерс, а также Элизабет Хёрли. Создателями, сценаристами и шоураннерами остаются Джош Шварц и Стефани Сэвидж.

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Видео Беглецы
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