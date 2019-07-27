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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
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Starz снимет многосерийный приквел «Опасных связей»

Кабельный канал Starz готовит сериал по «Опасным связям» за авторством Шодерло де Лакло. Эпистолярный роман XVIII века знаком широкой аудитории по одноимённому фильму, где снялись Гленн Клоуз, Джон Малкович, Ума Турман, Мишель Пфайффер и Киану Ривз, а также картине Милоша Формана «Вальмон» с Колином Фёртом и Аннетт Бенинг.

В центре сатирического романа о нравах парижской аристократии находятся закадычные друзья и бывшие любовники маркиза де Мертей и виконт де Вальмон, использующие искусство соблазнения, дабы манипулировать окружающими. Создатели проекта, к слову, не собираются экранизировать литературный первоисточник, а готовят его предысторию, которая поведает о первой встрече юных де Мертей и де Вальмона и начале их романа.

Создатели обещают «захватывающую, сексуальную и провокационную историю для зрителей XXI века». Сценарием восьмисерийной постановки займётся исполнительный продюсер и шоураннер проекта Харриет Уорнер («Алиенист»).

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