«Двойника» закрыли, потому что сериал оказался «слишком мужским»

В феврале кабельный канала Starz закрыл сериал «Двойник» с Дж. К. Симмонсом, и только теперь, в ходе пресс-тура TCA выяснилось, почему с проектом решено было покончить. Сериал удостоился похвал критиков, сколотил собственную преданную фанбазу, но вот с рейтингами у него всё было не слишком хорошо, и у главы Starz Джеффри Хирш есть этому объяснение.

«Двойник» был отличным сериалом, MRC — прекрасными партнёрами, а Джастин [Маркс] — великолепный сценарист, но проект был очень трудным, слишком мужским. Мы обязались заказать сразу два сезона до того, как выработали новую стратегию, ориентированную на женщин. Чтобы получить продление, сериал должен соответствовать запросам нашей основной женской аудитории. Если проект не отвечает нашей ключевой стратегии, нам с ним не по пути. Джеффри Хирш, ориентирован на женщин

А ведь в былые времена именно на этом канале выходил не стеснявшийся своей мужиковости «Спартак», где помимо всего прочего хватало и сильных женских персонажей.

Фантастический шпионский триллер рассказывал о рядовом служащем Говарде Силке (Симмонс), оказавшемся в центре смертельно опасных интриг и правительственных заговоров, узнав, что его ведомство охраняет вход в параллельный мир, где обитает двойник Силка — его полная противоположность. Однако только ему герой может довериться, чтобы остаться в живых.

В сериале снимались Николас Пиннок, Гарри Ллойд, Назанин Бониади, Оливия Уильямс, Сара Серайокко, Бетти Гэбриел, Джеймс Кромвелл и другие.