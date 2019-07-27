 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Netflix добавил пятому сезону «Люцифера» шесть эпизодов «Пацаны» — финальный трейлер c Саймоном Пеггом Новости аниме — лучшее за неделю «Калейдоскоп ужасов» — трейлер хоррор-антологии Создатель «Человека в высоком замке» готовит сериал «Эйзенхорн» по вселенной Warhammer 40,000
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Культовый ужастик «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» отправляется на малые экраны

Потоковый сервис Amazon готовит подростковый ужастик «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — современную многосерийную версию культового кинофранчайза 90-х.

Первый фильм, положивший начало киносерии подростковых слэшеров, рассказывает о компании школьных выпускников, случайно сбивших человека. Опасаясь, что этот инцидент будет стоить им будущего, главные герои принимают совместное решение сбросить тело в море и забыть о случившемся. Но год спустя все они начинают получать таинственные анонимные послания, гласящие: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Пилотный эпизод многосерийного ужастика срежиссирует Джеймс Ван («Болотная тварь») по сценарию Шея Хаттона («Армия мертвецов»).

+ Обсудить
Темы
 
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Культовый ужастик «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» отправляется на малые экраны

Тоже интересно

 
«Лига справедливости» — норм
 
Наконец-то анонсирован сиквел комедии «Белые цыпочки»
 
Сериалы В мультсериале «Мой маленький пони: Дружба — это магия» появятся пони-лесбиянки
 
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» — телеролик с Суперкубка
 
Трансгендеры не простили Скарлетт Йоханссон
 
Сериалы Рецензия и отзывы на сериал «Очень странные дела»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Bethesda взбесила покупателей классических частей DOOM на современных консолях необходимостью регистрации аккаунта и входа в учетную записьМагазин GOG.com отменил все предзаказы на хоррор Blair WitchПроведено исследование о влиянии подтянутых сексуальных героинь на самооценку играющих девушекDOOM 64 в версиях для PS4 и PC получил возрастной рейтинг PEGIТерри Крюс тоже хотел бы сыграть в экранизации Gears of War
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru