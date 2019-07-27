Культовый ужастик «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» отправляется на малые экраны

Потоковый сервис Amazon готовит подростковый ужастик «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — современную многосерийную версию культового кинофранчайза 90-х.

Первый фильм, положивший начало киносерии подростковых слэшеров, рассказывает о компании школьных выпускников, случайно сбивших человека. Опасаясь, что этот инцидент будет стоить им будущего, главные герои принимают совместное решение сбросить тело в море и забыть о случившемся. Но год спустя все они начинают получать таинственные анонимные послания, гласящие: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Пилотный эпизод многосерийного ужастика срежиссирует Джеймс Ван («Болотная тварь») по сценарию Шея Хаттона («Армия мертвецов»).