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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Карнивал Роу» получил продление на второй сезон и свежий тизер

Во время пресс-тура TCA выяснилось, что потоковый сервис Amazon выдал многосерийному тёмному фэнтези «Карнивал Роу» солидный кредит доверия в виде продления на второй сезон до премьеры первого. Сериал с Орландо Блумом и Карой Делевинь покажет свои первые восемь серий 30 августа.

Неовикторианский детективный триллер расскажет о тяжкой жизни вынужденных иммигрантов — бежавших от войны волшебных существ — в населённом людьми Бурге. Обстановку в перенаселённом мегаполисе усложняет бродящий по улицам серийный убийца, которого пытается вычислить сыщик Райкрофт Филострэт (Блум), влюблённый в фею-танцовщицу Виньет Стоунмосс (Кара Делевинь).

В сериале снимаются Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Джейми Харрис и другие. Первый сезон снял Пол Макгиган («Шерлок») по сценарию шоураннера Рене Эчеваррии («Тёмный ангел»). Исполнительным продюсером числится Гильермо дель Торо. За производство отвечает Legendary Television.

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Видео Карнивал Роу
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