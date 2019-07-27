«Карнивал Роу» получил продление на второй сезон и свежий тизер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Во время пресс-тура TCA выяснилось, что потоковый сервис Amazon выдал многосерийному тёмному фэнтези «Карнивал Роу» солидный кредит доверия в виде продления на второй сезон до премьеры первого. Сериал с Орландо Блумом и Карой Делевинь покажет свои первые восемь серий 30 августа.

Неовикторианский детективный триллер расскажет о тяжкой жизни вынужденных иммигрантов — бежавших от войны волшебных существ — в населённом людьми Бурге. Обстановку в перенаселённом мегаполисе усложняет бродящий по улицам серийный убийца, которого пытается вычислить сыщик Райкрофт Филострэт (Блум), влюблённый в фею-танцовщицу Виньет Стоунмосс (Кара Делевинь).

В сериале снимаются Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Джейми Харрис и другие. Первый сезон снял Пол Макгиган («Шерлок») по сценарию шоураннера Рене Эчеваррии («Тёмный ангел»). Исполнительным продюсером числится Гильермо дель Торо. За производство отвечает Legendary Television.