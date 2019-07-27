 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Расизм и деятельность полиции — основные темы многосерийных «Хранителей» «Ведьмак» — свежие промо-фото и подробности о сериале с Comic-Con Hulu экранизирует «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса Квентин Тарантино намекает на «Убить Билла 3» «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити вернёт в повествование Джейн Фостер
5
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Слишком стар, чтобы умирать молодым» закрыт на первом сезоне

Видимо, широкая публика осталась равнодушна к телевизионному дебюту Николаса Виндинга Рефна — стриминговый сервис Amazon не планирует продлевать его криминальный триллер «Слишком стар, чтобы умирать молодым» на второй сезон.

Глава Amazon Studios Дженнифер Салке отметила, что сериал усиленно рекламировали в первую очередь для Европы, где у режиссёра многочисленная преданная фанбаза, но, судя по всему, энтузиазма поклонников творчества Рефна по ту сторону Атлантики не хватило, чтобы обеспечить проекту продление.

События 10-серийной остросюжетной драмы разворачиваются в Лос-Анджелесе. Сериал в своеобразной манере рассказывает о преступном мире мегаполиса, его обитателях и их экзистенциальном путешествии — превращении из наёмных убийц в самураев Города Ангелов.

В сериале снялись Майлз Теллер, Уильям Болдуин, Джена Мэлоун, Джон Хоукс, Кристина Родло, Августо Агилера, Нелл Тайгер Фри, Бабс Олусанмокун и Калли Эрнандес. Рефн снял сериал по собственному сценарию, написанному в сотрудничестве с Эдом Брубэйкером («Мир Дикого Запада»).

5 Обсудить
Темы
 
Слишком стар, чтобы умереть молодым
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Слишком стар, чтобы умирать молодым» — тизер
 
«Слишком стар, чтобы умирать молодым» — трейлер сериала Николаса Виндинга Рефна
 
Майлз Теллер сыграет в триллере Николаса Виндинга Рефна на Amazon

Тоже интересно

 
Игры Phoenix Point — показ геймплея четвёртого билда для бэкеров
 
Кино «Тёмная башня» — постеры и два тизера
 
Кино Рецензия и отзывы на мультфильм «Никита Кожемяка»
 
Кино «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» — первый трейлер и очень много знакомых лиц
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Гуляй, Вася!»
 
Кино Звезда «Мистера Робота» сыграет Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Фил Спенсер признает, что последние несколько лет были не самыми лучшими в плане релизов Microsoft, но ситуация будет менятьсяBethesda взбесила покупателей классических частей DOOM на современных консолях необходимостью регистрации аккаунта и входа в учетную записьМагазин GOG.com отменил все предзаказы на хоррор Blair WitchПроведено исследование о влиянии подтянутых сексуальных героинь на самооценку играющих девушекDOOM 64 в версиях для PS4 и PC получил возрастной рейтинг PEGI
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru