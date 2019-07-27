«Слишком стар, чтобы умирать молодым» закрыт на первом сезоне

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Видимо, широкая публика осталась равнодушна к телевизионному дебюту Николаса Виндинга Рефна — стриминговый сервис Amazon не планирует продлевать его криминальный триллер «Слишком стар, чтобы умирать молодым» на второй сезон.

Глава Amazon Studios Дженнифер Салке отметила, что сериал усиленно рекламировали в первую очередь для Европы, где у режиссёра многочисленная преданная фанбаза, но, судя по всему, энтузиазма поклонников творчества Рефна по ту сторону Атлантики не хватило, чтобы обеспечить проекту продление.

События 10-серийной остросюжетной драмы разворачиваются в Лос-Анджелесе. Сериал в своеобразной манере рассказывает о преступном мире мегаполиса, его обитателях и их экзистенциальном путешествии — превращении из наёмных убийц в самураев Города Ангелов.

В сериале снялись Майлз Теллер, Уильям Болдуин, Джена Мэлоун, Джон Хоукс, Кристина Родло, Августо Агилера, Нелл Тайгер Фри, Бабс Олусанмокун и Калли Эрнандес. Рефн снял сериал по собственному сценарию, написанному в сотрудничестве с Эдом Брубэйкером («Мир Дикого Запада»).