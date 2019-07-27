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«Джек Райан» — тизер и постер второго сезона шпионского боевика

Потоковый сервис Amazon выкатил тизер второго сезона «Джека Райана». Датой возвращения многосерийный шпионский боевик пока не обзавёлся.

Экранизация серии романов Тома Клэнси представляет современную версию знаменитого персонажа в исполнении Джона Красински. Джек Райан — молодой, талантливый аналитик ЦРУ, отправляющийся на следующее оперативное задание в Южную Америку. В новую масштабную международную интригу окажутся втянуты правительства США, Великобритании, России и Венесуэллы, чей президент затевает недоброе. Но это не страшно, ведь Райан наверняка всех спасёт.

Во втором сезоне снимаются Уэнделл Пирс, Эбби Корниш, Нуми Рапас Том Влашиха, Йован Адепо, Майкл Келли, Джорди Молла, Кристиан Уманья и Франциско Дэнис.

Создателями проекта числятся Карлтон Кьюз («Штамм») и Грэм Роланд («Грань»); оба числятся исполнительными продюсерами наряду с Красинки, Майклом Бэем, Брэдом Фуллером и Эндрю Формом. Производством заведуют Skydance Television и Paramount TV.

Постер:

Постеры сериала «Джек Райан»
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Видео Джек Райан
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