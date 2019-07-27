Amazon решил покончить с «Патриотом» на втором сезоне

Ряды патриотов редеют — по крайней мере, на телеэкранах. Потоковый сервис Amazon заявил, что возвращения «Патриота» можно не ждать. Комедийный шпионский триллер официально закрыт на втором сезоне. Этот проект был наследием прежней власти — сейчас программной политикой стриминговой платформы руководят другие люди и почему-то не видят перспектив в продолжении.

Сериал рассказывал об агенте разведки Джоне Тэвнере — меланхоличном парне, получившем задание предотвратить производство ядерного оружия в Иране, но приступы ПТСР, некомпетентность федерального правительства и другие трудности ведут к целой серии провалов и ставят под угрозу всю его миссию.

В сериале снимались Майкл Дорман, Терри О’Куинн, Майкл Чернус, Алиетт Офейм, Кёртвуд Смит, Кэтлин Манро и другие. За сценарий и режиссуру отвечал создатель проекта Стивен Конрад («Невероятная жизнь Уолтера Митти»).